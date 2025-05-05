Polisi Sita Ratusan Vape Obat Keras dari Jonathan Frizzy Cs, Segini Harganya

JAKARTA - Polisi menyita 881 pieces vape etomidate yang menyeret nama artis Jonathan Frizzy Cs. Polisi menyebut, vape liquid yang mengandung etomidate itu dijual hingga Rp4 juta per pieces.

“Harga pasaran Rp3 juta sampai Rp4 juta. Jadi, kalau rekan-rekan bisa memiliki vape, itu ada cairan yang dipergunakan dalam rokok elektrik itu, itulah yang mungkin berisi kurang lebih sekitar 4 atau 5 mili cairan, itulah yang mengandung zat etomidate ini,” kata Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald FC Sipayung, Senin (5/5/2025).

Jika diakumulasikan, kata Ronald, 881 pieces vape mengandung etomidate itu memiliki nilai mencapai miliaran rupiah. “Dengan nilai harga per catridge sebesar Rp4 juta, maka nilai nominal yang kita gagalkan dalam peredaran ini adalah kurang lebih Rp3,5 miliar dan kita asumsikan bisa menyelamatkan masyarakat itu sebanyak 3.600 orang,” ungkapnya.

Peran Jonathan Frizzy

Ronald menjelaskan, Jonathan Frizzy memiliki peran krusial dalam kasus tersebut. “Yang membuat grup WhatsApp ini ‘Berangkat’, ini adalah JF. Jadi, mereka membuat WhatsApp grup yang berisi para tersangka, ER, JF, dan TBR tadi,” ungkapnya.

Ronald menjelaskan, hal itu diketahui bermula dari penangkapan salah satu tersangka berinisial BTR dan ER. Ia menyebutkan, tersangka BTR itulah yang membawa masuk barang tersebut dari luar negeri.

“Di situlah mereka membuat grup untuk saling berkomunikasi dan saling mengatur bagaimana supaya barang catridge atau etomidare ini bisa masuk (ke Jakarta),” ujarnya.