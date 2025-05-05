Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sejoli yang Buang Bayinya di Jakarta Timur Terancam 5 Tahun Penjara 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |19:03 WIB
Sejoli yang Buang Bayinya di Jakarta Timur Terancam 5 Tahun Penjara 
Sejoli yang Buang Bayinya di Jakarta Timur Terancam 5 Tahun Penjara (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polisi telah menangkap sejoli yang membuang bayinya di teras rumah warga di wilayah Pulogadung, Jakarta Timur. Pria berinisial SAA (24) dan perempuan inisial RH (20) yang merupakan orang tua biologis bayi tersebut kini terancam hukum 5 tahun penjara.

"Pasal 76B junto Pasal 77B Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014, terkait dengan perlindungan anak dan atau Pasal 307 KUHP dan atau Pasal 305 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly, Senin (5/5/2025).

Adapun, pengungkapan kasus bermula adanya rekaman CCTV detik-detik dibuangnya bayi tersebut viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (4/5/2025) sekira pukul 03.30 WIB.

Kapolres mengatakan bahwa SAA dan RH sudah menjalin hubungan pacaran sejak 2023. Keduanya melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar kostan.

"Mereka melakukan hidup bersama atau kumpul kebo di salah satu kos yang ada di sekitar Kelapa Gading, Jakarta Utara, mereka melakukan hubungan intim dan akhirnya ceweknya hamil," ujarnya.

Mengetahui hamil setelah berhubungan intim, kedua tersangka berusaha mancari cara untuk mengugurkan jabang bayi tersebut. Namun, upaya tersebut gagal hingga RH melahirkan.

"Akhirnya ceweknya melahirkan pada hari Jumat tanggal 2 Mei tahun 2025 di salah satu bidan yang ada di Jakarta Utara," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/629/3178780//bayi-DuLC_large.jpg
Mengapa Bayi Suka Memasukkan Kakinya ke Mulut?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178787//anak_anak_di_penjara_pakistan-bk78_large.jpg
Lahir di Balik Jeruji Besi, Kondisi Anak-Anak di Penjara Pakistan Timbulkan Kekhawatiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/629/3178711//viral-xf0N_large.jpg
Viral, Momen Menegangkan Bayi Tersedak Hingga Tak Bisa Napas di KA Bengawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/629/3178515//viral-VUjg_large.jpg
Viral Bayi Lahir Sambil Pegang Alat Kontrasepsi KB IUD yang Dipakai Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/629/3177741//anak-XM7h_large.jpg
Bedak Bayi Berbahaya dan Picu Kanker! Perusahaan Ini Digugat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/16/3176786//ilustrasi-HFS9_large.jpg
Meta Perketat Perlindungan Remaja dengan Filter PG-13 di Instagram
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement