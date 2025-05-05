Kebakaran Rumah di Jaktim, 12 Unit Mobil Damkar Dikerahkan

Kebakaran Rumah di Jaktim, 12 Unit Mobil Damkar Dikerahkan (Foto Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah tinggal di kawasan Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (5/5/2025). Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran langsung dikerahkan untuk memadamkan api.

Berdasarkan data dari Command Centre Dinas Gulkarmat Jakarta, kebakaran itu dilaporkan pada pukul 18.10 WIB. Kebakaran itu dilaporkan warga melalui sambungan telepon.

"Pengerahan awal 12 unit armada kebakaran dengan 48 personel," tulis data di Command Centre.

Beruntungnya, pada pukul 18.31 WIB, api kebakaran berhasil dilokalisasi. Kini, operasi pemadaman pun masuk dalam pendinginan.

"Pendinginan sejak pukul 18.40 WIB," tulis data itu.

Hingga berita ini ditayangkan, dugaan penyebab kebakaran masih didalami. Belum diketahui juga ada atau tidaknya korban atas kebakaran tersebut.

(Angkasa Yudhistira)