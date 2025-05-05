Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Rumah di Jaktim, 12 Unit Mobil Damkar Dikerahkan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |19:32 WIB
Kebakaran Rumah di Jaktim, 12 Unit Mobil Damkar Dikerahkan
Kebakaran Rumah di Jaktim, 12 Unit Mobil Damkar Dikerahkan (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah tinggal di kawasan Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (5/5/2025). Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran langsung dikerahkan untuk memadamkan api.

Berdasarkan data dari Command Centre Dinas Gulkarmat Jakarta, kebakaran itu dilaporkan pada pukul 18.10 WIB. Kebakaran itu dilaporkan warga melalui sambungan telepon.

"Pengerahan awal 12 unit armada kebakaran dengan 48 personel," tulis data di Command Centre.

Beruntungnya, pada pukul 18.31 WIB, api kebakaran berhasil dilokalisasi. Kini, operasi pemadaman pun masuk dalam pendinginan.

"Pendinginan sejak pukul 18.40 WIB," tulis data itu.

Hingga berita ini ditayangkan, dugaan penyebab kebakaran masih didalami. Belum diketahui juga ada atau tidaknya korban atas kebakaran tersebut.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181171//kebakaran-BRTe_large.jpg
Kebakaran Melahap 3 Rumah di Cakung Jaktim, Diduga Akibat Lupa Matikan Kompor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117//kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179895//kebakaran-lTMI_large.jpg
Gudang Dekorasi Pesta di Jaktim Kebakaran, 15 Orang Berhasil Diselamatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179797//warung_di_penjaringan_terbakar_lansia_ditemukan_tewas-IKF2_large.jpg
Warung di Penjaringan Terbakar, Lansia 60 Tahun Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178900//mobil_jaklingko_terbakar-VASw_large.jpg
Mobil JakLingko Terbakar di Cipinang, Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572//kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement