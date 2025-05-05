Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Atasi Banjir Belasan Tahun, Wali Kota Depok Janji Perbaiki Drainase hingga Bangun Embung di Sukatani

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |21:45 WIB
DEPOK - Warga Perumahan Pondok Sukatani Permai, Tapos, Depok, Jawa Barat, kerap kebanjiran apabila hujan dengan intensitas deras melanda selama belasan tahun. Diketahui setidaknya tiga RW yang kerap dilanda banjir di Perumahan Sukatani Permai, yakni RW 20, RW 05, dan RW 04.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Depok, Supian Suri beserta jajarannya telah meninjau ke lokasi untuk mencari jalan keluar. Menurutnya Pemerintah Kota (Pemkot) menyiapkan beberapa langkah untuk mengatasi banjir di Perumahan Pondok Sukatani Permai.

“Pertama, di hulunya kita harus membuat saluran di Jalan Raya Pekapuran, aliran air sehingga tidak turun ke wilayah Pondok Sukatani Permai,” ucap Supian kepada wartawan di Sukatani, Senin (5/5/2025).

Supian menambahkan kondisi jembatan yang di atas badan kali pun akan ditinggikan agar tidak ada sampah yang menyumbat. 

“Untuk jembatan yang rendah, dapat menghambat aliran air sehingga harus ditinggikan,” ujarnya.

Selain itu, dari tinjauan lokasi, Supian juga menemukan ada beberapa embung yang sudah tidak berfungsi.

“Ada beberapa permasalahan yang harus kita urai satu persatu sehingga beban atau kondisi banjir yang dialami di wilayah Perumahan Pondok Sukatani Permai ini bisa kita kurangi,” jelasnya.

