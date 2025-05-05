Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Alasan Sejoli Buang Bayi di Jaktim: Hubungan Tak Direstui

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |22:30 WIB
Alasan Sejoli Buang Bayi di Jaktim: Hubungan Tak Direstui
Sejoli Buang Bayi. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap SAA (25) dan RH (20), sejoli yang membuang bayi di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur. Polisi mengungkap anak tak berdosa itu dibuang lantaran hubungan pasangan tersebut belum direstui kedua orangtua.

"Kalau mengenai kenapa mereka membuang (bayi), karena hubungan mereka belum disetujui oleh kedua orangtua dari pihak perempuan maupun laki-laki. Mereka malu kalau hubungan mereka belum disetujui kenapa ada anak," kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, Senin (5/5/2025).

Keputusan membuang bayi juga diungkap Nicolas merupakan kesepakatan antara keduanya. Bayi itu akhirnya dibuang saat usianya belum genap satu pekan.

"Jadi itulah (membuang bayi) kesepakatan kedua pihak. Akhirnya mereka akan membuang atau menaruh bayi itu di tempat nongkrong. Jadi itu sebenarnya tempat nongkrong yang dekat dengan rumah warga," ungkap Nicolas.

Aksi pembuangan bayi itu terekam kamera CCTV di sekitar lokasi. Berbekal rekaman itu, polisi akhirnya menyelidiki kasus itu.

Atas perbuatannya, keduanya dijerat dengan Pasal 76B junto Pasal 77B Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014, terkait dengan perlindungan anak dan atau Pasal 307 KUHP dan atau Pasal 305 KUHP. 

"Dengan ncaman hukuman lima tahun penjara," ucapnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150733/penampakan_perempuan_cantik_pembuang_bayi_di_palmerah_tertunduk_dengan_tangan_diborgol-adL8_large.jpg
Penampakan Perempuan Cantik Pembuang Bayi di Palmerah, Tertunduk dengan Tangan Diborgol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/338/3150630/motif_ibu_buang_bayi_di_palmerah_malu_hasil_hubungan_gelap_dengan_teman_kantor-plFQ_large.jpg
Motif Ibu Buang Bayi di Palmerah: Malu Hasil Hubungan Gelap dengan Teman Kantor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/338/3150265/bayi-yRGb_large.jpg
Polisi Tangkap Pembuang Bayi di Palmerah Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/338/3136292/viral-yPxN_large.jpg
Viral, Sepasang Kekasih Terekam Buang Bayi di Jatinegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/525/3136227/bayi-EegZ_large.jpg
Geger, Bayi Dibuang Dalam Kardus di Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/510/3033457/begini-kondisi-bayi-dibuang-ke-jamban-di-kulonprogo-dirawat-di-rsud-wates-4WUHHcDRCc.jpg
Begini Kondisi Bayi Dibuang ke Jamban di Kulonprogo, Dirawat di RSUD Wates
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement