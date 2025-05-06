Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Truk TNI Diduga Berisi Amunisi Kecelakaan dan Terbakar di Tol Gempol, Api Muncul dari Bagian Belakang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |06:05 WIB
Truk TNI Diduga Berisi Amunisi Kecelakaan dan Terbakar di Tol Gempol, Api Muncul dari Bagian Belakang
Truk TNI Diduga Berisi Amunisi Kecelakaan. Foto: iNEWS TV.
JAKARTA - Truk TNI diduga berisikan amunisi mengalami kecelakaan di Jalan Gempol-Pandaan KM 775+350A arah Malang, Jawa Timur. Kendaraan tersebut bahkan sampai terbakar. 

"Yang kami dapatkan informasi di lapangan bahwa truk TNI," ucap Vice President Corporate Secretary and Legal Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paalo saat dikonfirmasi, Senin (5/5/2025).

Ria memastikan kebakaran hanya melibatkan satu truk TNI. Menurut Ria, kendaraan itu bergerak dari arah Surabaya menuju Malang sebelum tiba-tiba didapati ada api di bagian belakang. 

"Semula kendaraan ini dari arah Surabaya menuju Malang. Setiba di KM 774+350A Ruas Tol Gempol – Pandaan, pengemudi menepikan kendaraan tersebut di bahu luar, setelah mendapat informasi dari pemgemudi kendaraan lainnya bahwa terlihat ada api di bagian belakang," ungkapnya.

Ria menyebut tidak ada korban jiwa dari kejadian ini. Petugas pun dikerahkan untuk melakukan pengamanan area.

"Berdasarkan laporan, tidak ada korban dari kejadian tersebut, sampai dengan informasi ini diturunkan, petugas masih terus melakukan pengamanan area kejadian dan juga menerapkan rekayasa lalu lintas hasil dari diskresi dan koordinasi bersama Polres Pasuruan," ucap dia. 

(Puteranegara Batubara)

      
