Liburan Keluar Negeri Tak Lapor, Lucky Hakim Jalani Sanksi Magang di Kemendagri Hari Ini

JAKARTA - Bupati Indramayu Lucky Hakim mulai menjalani masa pembinaan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai hari ini Selasa (6/5/2025). Lucky dikenakan sanksi magang buntut liburan keluar negeri tanpa izin.

"Hari Selasa, Bupati Indramayu akan mulai menjalani masa-masa pembinaan di Kemendagri dan besok," kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.

Untuk hari pertama magang, Lucky akan mendapat pembinaan di Direktorat Jenderal Administrasi Wilayah (Ditjen Adwil) Kemendagri.

"Selasa pagi, nanti Dirjen Adwil akan menyampaikan materi terkait dengan tugas-tugas pemerintahan, tata kelola Pemerintahan, dan ada kaitannya dengan Pak Bupati juga," ujarnya.

"Adwil ini kan di bawahnya ada Pol PP, ada Damkar, ini semuanya. Besok dimulai dengan Adwil pagi-pagi," tutur dia melanjutkan.

Tak hanya di Ditjen Adwil, Lucky Hakim juga akan menjalankan program pembinaan tersebut di semua bagian yang ada di lingkungan Kemendagri selama tiga bulan ke depan.



"Setiap minggu akan berpindah. Besok dimulai dengan Dirjen Adwil. Pak Safrizal nanti yang akan bertanggung jawab untuk pelaksanaan besok," tuturnya.