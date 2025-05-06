Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usut Dugaan Korupsi Sritex, Kejagung Periksa Sejumlah Saksi dari Bank BUMD

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |08:32 WIB
Usut Dugaan Korupsi Sritex, Kejagung Periksa Sejumlah Saksi dari Bank BUMD
Ilustrasi Kejagung. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa sejumlah saksi dari Bank BUMD terkait kasus dugaan korupsi pada perusahaan tekstil PT Sri Rejeki atau Sritex.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar menyebutkan, pemeriksaan ini masih bersifat penyidikan umum sehingga belum bisa disampaikan secara gamblang ihwal Bank apa saja yang telah dimintai keterangan.

“Hingga saat ini beberapa bank informasinya dari penyidik juga sudah dilakukan permintaan keterangan,” kata Harli Selasa (6/5/2025).

Harli menjelaskan, permintaan keterangan ini dilakukan untuk penyidik mencari dan mengumpulkan fakta-fakta soal adanya tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau daerah.

Dalam pemeriksaan itu, kata Harli, pihaknya juga memeriksa sejumlah dokumen yang terkait dengan pemberian kredit kepada Sritex.

“Jadi, penyidik masih berfokus pada penemuan fakta itu. Karena memang kan harus berawal dari apakah memang ada indikasi tindak pidana korupsi itu harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup,” jelas dia.

Sebagai informasi, Mahkamah Agung (MA) resmi menolak permohonan Kasasi PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex terkait putusan pailit Pengadilan Niaga Semarang yang diajukan oleh PT Indo Bharat Rayon.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181716/kejagung-Lqek_large.jpg
Kejaksaan Inisiasi Pidana Kerja Sosial, Ini Kata Pakar Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179444/kejagung-FQ7P_large.jpg
Kejagung Selamatkan Rp13,2 Triliun, Penegakan Hukum di Era Prabowo Dinilai Lebih Berani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178263/anang-WjaU_large.jpg
Sandra Dewi Minta Asetnya Dikembalikan di Kasus Harvey Moeis, Begini Kata Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177939/uang-vKHz_large.jpg
Tumpukan Uang Sitaan Hanya Rp2 Triliun dari Rp13 Triliun, Jaksa Agung: Tempatnya Tak Memungkinkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177909/kejagung-Z5AC_large.jpg
Kejagung Serahkan Uang Sitaan Rp13 Triliun dari Perkara Korupsi CPO ke Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175900/kejagung-mUHf_large.jpg
Kajari Jakbar Dicopot, Kejagung: Lalai, Belum Ada Unsur Pidana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement