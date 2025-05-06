Gunung Dukono Erupsi, Luncurkan Abu Vulkanik 1.500 Meter

JAKARTA - Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara erupsi pagi ini, Selasa (6/5/2025), pukul 09.53 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi letusan 1.500 meter di atas puncak.

"Terjadi erupsi G. Dukono pada hari Selasa, 06 Mei 2025, pukul 09:53 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 1500 m di atas puncak (± 2587 m di atas permukaan laut)," ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, M Saum Amin dalam keterangan resminya.

Saum Amin melaporkan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah tenggara. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Sementara itu, masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung, wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 Km.

Saum Amin mengatakan mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap.

“Maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono untuk selalu menyediakan masker penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan,” imbaunya.

(Puteranegara Batubara)