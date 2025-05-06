Transisi Musim Kemarau, Waspada Potensi Hujan Lebat pada 6-12 Mei 2025

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membeberkan saat ini periode peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau di Indonesia semakin menunjukkan karakteristik yang khas. Masyarakat diimbau untuk tetap mewaspadai potensi terjadinya hujan lebat periode 6 hingga 12 Mei 2025.

“Fase ini ditandai dengan peningkatan frekuensi kondisi cuaca cerah, suhu udara yang relatif tinggi di beberapa daerah, serta kelembaban udara umumnya lebih kering dengan kisaran antara 63% hingga 77%,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, Selasa (6/5/2025).

Meskipun cuaca cerah mulai mendominasi, BMKG mengatakan ketidakstabilan atmosfer selama periode transisi ini masih memungkinkan terjadinya pembentukan awan konvektif yang berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

BMKG pun mencatat berdasarkan analisis hujan pada dasarian I Mei 2025, potensi hujan dengan kategori tinggi masih terdeteksi di beberapa wilayah, yakni sebagian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, sebagian kecil Sulawesi Selatan, dan sebagian kecil Papua. Secara umum, kondisi atmosfer di sebagian besar wilayah Indonesia menunjukkan potensi cuaca cerah hingga berawan.

“Meskipun demikian, dinamika atmosfer saat ini masih mendukung proses konvektif yang memicu pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah. Berdasarkan hasil pemantauan selama tiga hari terakhir, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih terjadi di berbagai daerah,” tulisnya.