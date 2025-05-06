Batal Mundur, Hasan Nasbi Diperintah Prabowo Tetap Jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan

JAKARTA - Hasan Nasbi tetap menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenanan atau Presidential Communication Officer (PCO). Bahkan, Hasan masih diundang Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 5 Mei 2025 kemarin.

“Kemarin saya diundang rapat kabinet. Sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO,” kata Hasan kepada awak media, Selasa (6/5/2025.

Lebih lanjut, Hasan mengaku akan kembali berkantor menjadi Kepala PCO hari ini. Padahal, sebelumnya Hasan telah mengajukan surat pengunduran diri pada 21 April 2025, lalu.

Meski begitu, Hasan enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai surat pengunduran dirinya yang belum diteken oleh Presiden Prabowo. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden belum meneken suratnya.

“Mungkin lebih baik Mensesneg yang jawab ya,” pungkasnya.