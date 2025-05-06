Anggota DPR Gus Alam Meninggal Akibat Kecelakaan di Tol Pemalang

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Alamuddin Dimyati Rois atau Gus Alam meninggal dunia usai terlibat kecelakaan lalu lintas di Tol Pemalang, Jawa Tengah, pada Jumat, 2 Mei 2025. Almarhum sempat menjalani perawatan intensif di Pekalongan, Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat dikonfirmasi ihwal meninggalnya Gus Alam.

Ia menyampaikan, bahwa Gus Alam meninggal dunia di Rumah Sakit (RS) Budi Rahayu di Pekalongan, Selasa (6/5/2025) pukul 05.42 WIB.

"Benar, Gus Alamuddin Dimyati Rois meninggal dunia jam 05.42 tadi pagi di RS Budi Rahayu kota Pekalongan. Setelah Jumat 2 Mei yang lalu beliau terkena musibah kecelakaan lalu lintas yang cukup parah," tutur Jazilul saat dihubungi, Selasa (6/5/2025).

Kendati demikian, Gus Jazil, sapaan akrabnya, mengucapkan DPP PKB dan Fraksi PKB DPR RI duka vita mendalam atas wafatnya Gus Alam. Ia pun menyampaikan, PKB sangat kehilangan Gus Alam.

"Kami Atas nama DPP PKB dan FPKB DPR RI menyampaikan duka yang sangat mendalam atas kepergian Gus Alam diiringi doa semoga dalam rahmat Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," tutur Gus Jazil.

"Selamat jalan Gus Alam, kami sangat kehilangan, panjenengan (beliau) terlalu cepat pergi menghadap kehadiran Allah SWT," pungkasnya.

(Arief Setyadi )