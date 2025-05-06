Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenapa Zaman Kerajaan Jawa Terdapat Beberapa Tokoh Berawalan Kata Ken?

Wikku D Nugroho , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |13:55 WIB
Kenapa Zaman Kerajaan Jawa Terdapat Beberapa Tokoh Berawalan Kata Ken?
Ilustrasi Ken Arok. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Kenapa zaman Kerajaan Jawa terdapat beberapa tokoh berawalan kata Ken jadi informasi penting yang akan diulas kali ini. 

Jika membahas kehidupan di kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu seolah tidak ada habisnya. Sejarah di masa lalu bisa dijadikan sebagai pembelajaran penting bagi banyak orang. 

Asal Usul dan Makna Sebutan Ken pada Tokoh Kerajaan Jawa

Salah satu tokoh yang kerap disebut pada mata pelajaran Sejarah di bangku sekolah adalah Ken Arok. Meski bukan berasal dari kalangan raja, siapa sangka jika ia mampu duduk di tahta tertinggi di Kerajaan Singasari. 

Ken Arok merupakan antitesis dari kisah raja-raja Jawa Kuno. Bagaimana tidak, ia bukanlah sosok yang berasal dari kalangan kerajaan, melainkan ia dibesarkan oleh seorang pencuri bernama Lembong. 

Ken Arok yang dinilai memiliki kemampuan bersosialisasi yang tinggi, memiliki kemampuan komunikasi dan hubungan masyarakat. 

Selain itu, Ken Arok juga cepat belajar dan mampu beradaptasi, memiliki fisik yang kuat dan skill keprajuritan yang baik. Bahkan, menurut Kitab Pararaton, pendiri Dinasti Singasari itu dilindungi dengan hal-hal mistik. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170486/sejarah-z9Jl_large.jpg
Kisah Prabu Jayabaya di Petilasan Pamukasan Kediri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163206/tentara_kenil-Akjr_large.jpg
Momen 1.300 Tentara KNIL Menyerah Usai Jepang Bombardir Ladang Minyak Tarakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154131/bom-TskL_large.jpg
Peristiwa 10 Juli: Kapal Greenpeace Dibom Agen Rahasia Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/337/3147616/perang-Q2vZ_large.jpg
Peristiwa 16 Juni: Perang Belasting, Amarah Rakyat Sumbar Meledak Tolak Pajak Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/337/3138481/peninggalan_kerajaan_mataram-ULwd_large.jpg
Alasan Sultan Mataram Serang Banten dengan Persetujuan Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/337/3138110/peninggalaan_arca_agmohapasa_dikirim_kertanegara_dari_singasari_ke_kerajaan_melayu-IDbC_large.jpg
Kertanagara Raja Singasari Pernah Berkuasa di Daha, tapi Tamat Riwayatnya Diserang Kediri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement