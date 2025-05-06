Kenapa Zaman Kerajaan Jawa Terdapat Beberapa Tokoh Berawalan Kata Ken?

JAKARTA - Kenapa zaman Kerajaan Jawa terdapat beberapa tokoh berawalan kata Ken jadi informasi penting yang akan diulas kali ini.

Jika membahas kehidupan di kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu seolah tidak ada habisnya. Sejarah di masa lalu bisa dijadikan sebagai pembelajaran penting bagi banyak orang.

Asal Usul dan Makna Sebutan Ken pada Tokoh Kerajaan Jawa

Salah satu tokoh yang kerap disebut pada mata pelajaran Sejarah di bangku sekolah adalah Ken Arok. Meski bukan berasal dari kalangan raja, siapa sangka jika ia mampu duduk di tahta tertinggi di Kerajaan Singasari.

Ken Arok merupakan antitesis dari kisah raja-raja Jawa Kuno. Bagaimana tidak, ia bukanlah sosok yang berasal dari kalangan kerajaan, melainkan ia dibesarkan oleh seorang pencuri bernama Lembong.

Ken Arok yang dinilai memiliki kemampuan bersosialisasi yang tinggi, memiliki kemampuan komunikasi dan hubungan masyarakat.

Selain itu, Ken Arok juga cepat belajar dan mampu beradaptasi, memiliki fisik yang kuat dan skill keprajuritan yang baik. Bahkan, menurut Kitab Pararaton, pendiri Dinasti Singasari itu dilindungi dengan hal-hal mistik.