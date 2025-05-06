Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Didukung Usut Tuntas Kasus Suap Zarof Ricar

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |14:06 WIB
Kejagung Didukung Usut Tuntas Kasus Suap Zarof Ricar
Zarof Ricar (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut dugaan suap yang menyeret nama Zarof Ricar menyusul ditemukannya uang tunai dan emas dengan nilai nyaris mencapai Rp1 triliun di kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) itu. 

Menurut Ketua Umum Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Faisol Nasar bin Madi, kasus ini bukan hanya soal jumlah uang yang fantastis, tetapi menyentuh akar persoalan dalam sistem hukum Indonesia. Untuk itu, pihaknya mendukung Kejagung agar membongkar tuntas kasus suap tersebut.

"Perlu sekali (dibongkar kasus lainnya yang melibatkan Zarof Ricar), karena titik lemah kita memang di penegakan hukum. Rakyat Indonesia berharap ada penegakan hukum semaksimal mungkin," ujar Faisol dalam keterangannya, Senin (5/6/2025).

Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, menurutnya, serius memperkuat sektor hukum. Sehingga, Kejagung harus membongkar kasus tersebut sampai tuntas karena jika tidak, akan berbahaya karena mafia peradilan masih bercokol.

Kalau aparat penegak hukum berani bersih-bersih, maka dukungan rakyat terhadap pemerintah juga akan semakin kuat. Temuan Kejagung terhadap harta dalam jumlah besar di rumah Zarof Ricar diyakini terkait dengan pengaturan beberapa perkara hukum besar, seperti vonis bebas Ronald Tannur dan perkara ekspor CPO. 

Faisol menilai, hal ini membuka dugaan adanya jaringan yang lebih luas di balik kasus tersebut. “Kalau dibiarkan, ini sangat berbahaya. Kasus-kasus akan terus bermunculan,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178634/suap_hakim-E5hx_large.jpg
Ary Bakri dkk Didakwa Suap Hakim Rp40 Miliar Terkait Vonis Lepas CPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175923/tppu_hasan_hasbi-7WwU_large.jpg
Ancam Lapor DPR, Saksi TPPU Hasbi Hasan Minta KPK Kembalikan Aset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172353/menas_erwin-jD5N_large.jpg
Usai Ditangkap KPK, Pengusaha Menas Erwin Masih Diperiksa Intensif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170855/kejagung-5b1u_large.jpg
Kejagung Sita Aset Zarof Ricar di Pekanbaru, Total Rp35 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3158010/zarof_ricar-bMU6_large.jpg
Hukuman Zarof Ricar Diperberat Jadi 18 Tahun Penjara, Kejagung Tunggu Salinan Putusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154231/zarof_ricar-37Zi_large.jpg
Kejagung Kembali Tetapkan Zarof Ricar Cs Tersangka Suap Perkara di PT DKI dan MA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement