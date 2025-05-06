Keberhasilan Mudik Lebaran 2025, Kakorlantas Polri: Hasil Sinergi Lintas Sektor

JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pujian Presiden RI Prabowo Subianto dan berbagai pihak terhadap keberhasilan pelaksanaan Mudik Lebaran 2025 yang dinilai terbaik sepanjang sejarah.

"Kami mewakili jajaran Korlantas Polri mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas apresiasinya, serta kepada semua pihak yang telah bekerja sama menjaga kelancaran dan keselamatan arus mudik dan balik tahun ini," ujar Agus, Selasa (6/5/2025).

Agus menjelaskan bahwa keberhasilan mudik tahun ini merupakan hasil dari sinergi dan koordinasi lintas sektor, mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, TNI, pemerintah daerah, hingga peran aktif masyarakat.

Menurut Agus, penerapan rekayasa lalu lintas seperti One Way dan Contraflow berjalan efektif berkat kesiapan personel dan dukungan teknologi.

"Penurunan angka kecelakaan dan korban jiwa yang signifikan menjadi indikator nyata bahwa mudik tahun ini jauh lebih aman. Ini adalah kerja kolektif yang harus kita pertahankan dan tingkatkan," tambahnya.

Agus menegaskan bahwa evaluasi tetap akan dilakukan demi penyempurnaan mudik di masa mendatang, namun tahun ini menjadi tonggak sejarah bagi manajemen arus mudik nasional.