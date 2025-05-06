Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Akan Terima Surat Kepercayaan dari 8 Dubes Negara Sahabat

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |14:10 WIB
Prabowo Akan Terima Surat Kepercayaan dari 8 Dubes Negara Sahabat
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto akan menerima surat-surat kepercayaan Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident untuk Republik Indonesia dari delapan negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan agenda dilaksanakan pada pukul 14.30 WIB.

“Sebelum menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden, ketibaan para Duta Besar LBBP di Istana Merdeka akan disambut dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara,” ujar Yusuf dalam keterangan resminya.

“Penyerahan surat kepercayaan ini memperlihatkan komitmen negara-negara sahabat untuk mempererat hubungan diplomatik dengan Indonesia,” pungkas Yusuf.

Adapun kedelapan Dubes yang akan menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo yaitu:

1. Y.M. Tuan Luis Guillermo Arellano Jibaja, Dubes LBBP

Designate Resident Republik Ekuador untuk Republik Indonesia;

2. Y.M. Tuan Enrique Antonio Acuña Mendoza, Dubes LBBPnDesignate Resident Republik Bolivar Venezuela untuk Republik Indonesia;

 

Halaman:
1 2
      
