HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Periksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Terkait Korupsi Minyak

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |14:17 WIB
Kejagung Periksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Terkait Korupsi Minyak
Kejagung (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa eks Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Nicke widyawati terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023 hari ini, Selasa (6/5/2025).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar menyebutkan Nicke sudah hadir dalam agenda pemeriksaan tersebut.

“(Nicke Widyawati sudah hadir) sejak pukul 09.00 WIB,” kata Harli, Selasa.

Sebagai informasi, dalam kasus ini, Kejagung menetapkan sembilan orang tersangka yakni Riva Siahaan (RS) selaku Dirut PT Pertamina Patra Niaga, SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional.

 

Telusuri berita news lainnya
