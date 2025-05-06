Lucky Hakim Pakai Seragam ASN Ketika Magang di Kemendagri, Tugas Daerah Diserahkan ke Wabup Indramayu

JAKARTA - Bupati Indramayu, Lucky Hakim memulai proses pembinaan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (6/5/2025). Dia disanksi "magang" buntut liburan keluar negeri tanpa izin saat Lebaran.

Pantau Inews Media Group, Lucky mengenakan seragam dinas ASN berwarna coklat, lengkap dengan bed Kabupaten Indramayu di bagian lengan kiri. Pada hari pertama Magang dia mendapatkan pembekalan di Gedung H Kemendagri.

Adapun Lucky menyampaikan jika selama proses magang tugas daerah dipegang oleh Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin. Dia juga menegaskan jika proses magang akan dilaksanakan setiap hari Selasa selama tiga bulan penuh.

"Sudah kita atur sedemikian rupa, ada delegasi kepada Wakil Bupati setiap hari Selasa. Dan juga semuanya disusun dengan penjadwalan," kata Lucky kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

Kelas terkahir Lucky akan bermalam di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).