Penyebab Keracunan Massal MBG: Makanan Diolah Terlalu Cepat, Lalu Dimasukkan ke Freezer

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut, kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bandung dan Tasik, Jawa Barat hingga Pali, Sumatera Selatan diakibatkan lantaran makanan terlalu awal dimasak dan lambat dikirim.

Hal itu diungkapkan Dadan saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

"Baik di Bandung, maupun di Tasik maupun di Pali yang baru terjadi, itu karena masakan terlalu awal dimasak dan tidak cepat untuk di delivery," tutur Dadan.

Kendati demikian, Dadan berkata, pihaknya memperbaiki SOP dalam penyajian makanan, salah satunya SPPG bisa selektif memilih bahan baku. Menurutnya, minimnya kualitas bahan baku menyebabkan kasus keracunan di Pali.

"Di Pali, di mana ikan diterima hari Jumat kemudian dimasukkan ke dalam freezer, kemudian pada saat dimasak dikeluarkan kemudian diolah setengah matang, setelah diolah setengah matang masuk lagi ke dalam freezer, kemudian diolah," tutur Dadan.

"Dan setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan kami kemudian memutuskan pemilihan bahan baku harus lebih selektif, mungkin lebih fresh akan lebih baik," imbuhnya.

Di sisi lain, Dadan menyampaikan, pihaknya juga membuat SOL agar makanan siap dikirik dalam waktu yang singkat guna mencegah basi.

"Dengan beberapa kejadian di mana masak terlalu awal dan menimbulkan kejadian, kami ingin menerapkan aturan waktu memasak dan penyiapan maknaan dengan waktu pengiriman harus dipersingkat untuk mencegah terjadinya basi," ucap Dadan.