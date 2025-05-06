Pesan Tegas Mendagri untuk Lucky Hakim: Kepala Daerah Tidak Ada Libur!

JAKARTA - Bupati Indramayu, Lucky Hakim mengaku menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebelum menjalani pembinaan. Adapun Lucky disanksi "magang" buntut liburan keluar negeri tanpa izin saat Lebaran.

Tito dalam pertemuan itu, meminta Lucky untuk serius menjalani pembinaan selama tiga bulan. Tito juga menegaskan kepada Lucky bahwa sebagian pelayan publik, kepala daerah tidak memiliki waktu libur.

"Ya (pesan dari Tito Karnavian), harus khusus ya, harus konsen, dan kembali lagi ditekankan kepada saya bahwa kepala daerah itu tidak ada liburnya," ujar Lucky di Gedung H kantor Kemendagri, Selasa (6/5/2025).

"Bahkan di saat-saat hari libur, Lebaran, Tahun Baru, itu tidak libur. Karena di saat itulah peak season, jadi lagi ramai-ramainya. Nah itu yang mungkin saya tanamkan ke dalam benak saya bahwa, iya betul, karena kan selama ini kan hari libur bagi saya," imbuhnya.

Mengapa dilarang libur, Tito menjelaskan kepada Lucky jika kepala daerah adalah orang-orang pilihan dan memiliki tanggungjawab besar kepada warganya. Pesan dari Tito itulah yang akan ia ingat agar tak mengulangi kesalahannya dikemudian hari.