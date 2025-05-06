Dihadiri Prabowo, Begini Suasana Jelang Halalbihalal Purnawirawan TNI AD di Balai Kartini

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri halalbihalal Purnawirawan TNI AD, dan Keluarga Besar TNI-Polri, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dari pantauan iNews Media Group, sekitar pukul 15.16 WIB sudah tampak para Purnawirawan TNI lengkap mengenakan seragam cokelat dan topi berwarna hitam garis keemasan telah tiba di tempat acara. Terlihat juga para purnawirawan mengenakan pita merah putih di tangan kanannya.

Tampak meja-meja telah tersedia makanan yang ditempatkan di tray stainless steel, yang akan membawa nostalgia bagi para purnawirawan saat masih menjadi prajurit.

Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangan resminya telah memberikan informasi bahwa Presiden Prabowo dipastikan akan menghadiri halalbihalal Purnawirawan TNI AD pada pukul 16.00 WIB.

"Kami menginformasikan juga bahwa sore hari nanti Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto rencananya akan menghadiri acara Halal Bi Halal dengan Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI-Polri di Balai Kartini Jakarta," ujarnya.