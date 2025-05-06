Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dihadiri Prabowo, Begini Suasana Jelang Halalbihalal Purnawirawan TNI AD di Balai Kartini 

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |15:31 WIB
Dihadiri Prabowo, Begini Suasana Jelang Halalbihalal Purnawirawan TNI AD di Balai Kartini 
Halalbihalal Purnawirawan TNI AD (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri halalbihalal Purnawirawan TNI AD, dan Keluarga Besar TNI-Polri, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dari pantauan iNews Media Group, sekitar pukul 15.16 WIB sudah tampak para Purnawirawan TNI lengkap mengenakan seragam cokelat dan topi berwarna hitam garis keemasan telah tiba di tempat acara. Terlihat juga para purnawirawan mengenakan pita merah putih di tangan kanannya.

Tampak meja-meja telah tersedia makanan yang ditempatkan di tray stainless steel, yang akan membawa nostalgia bagi para purnawirawan saat masih menjadi prajurit. 

Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangan resminya telah memberikan informasi bahwa Presiden Prabowo dipastikan akan menghadiri halalbihalal Purnawirawan TNI AD pada pukul 16.00 WIB.

"Kami menginformasikan juga bahwa sore hari nanti Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto rencananya akan menghadiri acara Halal Bi Halal dengan Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI-Polri di Balai Kartini Jakarta," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181766//presiden_prabowo-xCWQ_large.jpg
5 Fakta Menarik Pertemuan Prabowo dengan Ignasius Jonan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182214//pemerintah-cW5z_large.jpg
Syahganda Nainggolan: Gerakan Mahasiswa Harus Bantu Terwujudnya Kopdes Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181770//presiden_prabowo_soal_utang_whoosh-dOIR_large.jpg
3 Fakta Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Tanggung Jawab Prabowo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182059//reformasi-ATS1_large.jpg
Presiden Prabowo Melantik 10 Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181759//presiden_prabowo_subianto-dZhU_large.jpg
Prabowo: Jokowi Tak Pernah Titip Apa Pun kepada Saya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement