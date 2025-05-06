Hasan Nasbi Ungkap Perintah Balik Jadi Kepala PCO Datang dari Mesesneg dan Seskab

JAKARTA - Hasan Nasbi diketahui masih menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, setelah hadir di Sidang Kabinet Paripurna di Istana, pada Senin 5 Mei 2025.

Hasan menceritakan, adanya pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sampai akhirnya di minta kembali untuk memimpin PCO.

“Memang minggu lalu saya ada pertemuan, saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab. Dan pada momen itu, saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi kira-kira begitu keadaannya,” kata Hasan Nasbi kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

“Kita bicara hal-hal yang umum soal negara dengan Presiden,tapi kemudian perintah untuk meneruskan itu disampaikan oleh Mensesneg dan Seskab,” sambung dia.

Saat ditanya terkait apakah pengunduran dirinya diterima atau ditolak Prabowo, ia meminta hal itu dikonfirmasi ke Mensesneg.

“Persoalan tadi pertanyaan teman-teman (soal pengunduran diri) ditolak atau tidak, mungkin nanti bisa ditanyakan ke Pak Mensesneg. Tapi yang jelas, yang saya terima adalah perintah untuk meneruskan tugas untuk memimpin PCO sejauh ini,” ujar dia.