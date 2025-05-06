Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasan Nasbi Batal Mundur dari Kepala PCO: Saya Loyal Sama Presiden

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |16:01 WIB
Hasan Nasbi Batal Mundur dari Kepala PCO: Saya Loyal Sama Presiden
Hasan Nasbi Batal Mundur dari Kepala PCO: Saya Loyal Sama Presiden (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA  - Hasan Nasbi membeberkan alasan dirinya batal mundur dan kembali menerima posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Presidential Communication Office (PCO), yang beberapa minggu lalu sempat ditinggalkan. Ia mengaku, posisi tersebut diterima lagi karena loyal kepada Presiden RI Prabowo Subianto. 

“Saya kan loyal sama Presiden. Jadi tahu diri itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan loyalitas,” kata Hasan kepada wartawan, Selasa (6/5/2025). 

Karena itu, ketika diminta kembali menjabat sebagai Kepala PCO, ia pun menerima. Sebab sebagai anggota Kabinet Merah Putih (KMP) ia pun tunduk perintah Prabowo. 

“Tapi begitu diperintahkan untuk melanjutkan ya sudah kita sebagai bawahan beliau, sebagai anak bawahan beliau ya patuh untuk melanjutkannya,” jelasnya. 

Ada Pertemuan dengan Presiden

Hasan menceritakan adanya pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sampai akhirnya di minta kembali untuk memimpin PCO.

“Memang minggu lalu saya ada pertemuan, saya ada bertemu dengan Presiden,kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab. Dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi kira-kira begitu keadaannya,” tuturnya.

 

Topik Artikel :
Prabowo Subianto PCO Hasan Nasbi
