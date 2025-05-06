Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo hingga Tri Sutrisno Hadiri Halalbihalal Purnawirawan TNI AD di Balai Kartini 

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |16:46 WIB
Prabowo hingga Tri Sutrisno Hadiri Halalbihalal Purnawirawan TNI AD di Balai Kartini 
Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri halalbihalal Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI-Polri, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025). 

Pantauan iNews Media Group di lokasi, Prabowo tiba di Balai Kartini sekitar pukul 16.27 WIB. Dia tampak mengenakan kemeja safari berwarna cokelat dengan peci hitam.

Tampak juga sejumlah menteri Kabinet Merah Putih diantanya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, kemudian Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam acara itu, tampak juga Wakil Presiden Ke-6 RI, Try Sutrisno hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan yang hadir.

Halaman:
1 2
      

