Prabowo: AHY dan Sugiono Purnawirawan Remaja!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono merupakan purnawirawan remaja.

Diketahui, AHY dan Sugiono memutuskan pensiun dari TNI di usia masih muda. Hal inilah yang membuat Prabowo berkelakar keduanya menjadi purnawirawan remaja.

Awalnya, Prabowo mengabsen satu per satu para menteri Kabinet Merah Putih yang turut hadir pada halalbihalal Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI-Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

"Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Luar Negeri Sugiono, mereka purnawirawan remaja. Ada wartawan jadi nggak boleh banyak jokesnya," kelakarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo hadir dan tampak menyalami sejumlah tokoh purnawirawan TNI AD dan anggota Kabinet Merah Putih yang hadir.

Setelah menyalami sejumlah tokoh, Prabowo kemudian duduk satu meja dengan Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono, dan Plt. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak.