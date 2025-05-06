Prabowo: TNI Selalu Dituduh Mau Jadi Diktator!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) selalu dituduh mau menjadi diktator. Namun Prabowo tidak menyebut secara spesifik siapa yang menuduh TNI tersebut.

"Kita TNI selalu dituduh bahwa kita mau jadi diktator. Selalu dituduh," kata Prabowo dalam sambutannya saat menghadiri acara Halal bihalal Purnawirawan TNI AD dan Keluarga TNI-Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Prabowo pun menepis nggapan tersebut dengan menyoroti sejarah reformasi yang, menurutnya, justru banyak didukung oleh tokoh-tokoh militer.

"Padahal saya ingatkan ke banyak tokoh-tokoh, coba buka sejarah dunia, tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik, dari kekuasaan. Kita mundur dengan rela. Reformasi itu, saudara-saudara, yang sukseskan reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI-Polri, ABRI," tegasnya.

Mantan Danjen Kopassus ini juga menyebut bahwa TNI tetap menjadi institusi paling dipercaya oleh masyarakat berdasarkan berbagai survei internasional.

"Dan maaf, sekarang kalau di survei rakyat Indonesia mana institusi yang paling anda percaya, tanya rakyat, yang teratas adalah TNI, tentara. Silakan. Bukan kita yang bikin survei. Ini survei internasional," paparnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyebut semangat pengabdian prajurit TNI tak luntur meski telah pensiun. Dia pun menyatakan hal tersebut sebagai alasan mengapa banyak purnawirawan TNI terjun ke dunia politik.