INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Di Depan Purnawirawan TNI, Prabowo: Begitu Jadi Prajurit, Hidup dan Jiwa Raga Kita Dipersembahkan untuk Negara

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |17:58 WIB
Di Depan Purnawirawan TNI, Prabowo: Begitu Jadi Prajurit, Hidup dan Jiwa Raga Kita Dipersembahkan untuk Negara
Presiden Prabowo Subianto di acara halal bihalal purnawirawan TNI (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar halal bihalal bersama Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI AD di Istana Kepresidenan, Selasa (6/5/2025). Di depan purnawirawan, Prabowo mengenang pelajaran utama kala pertama kali menjadi prajurit TNI.

"Kita sebagai purnawirawan diajarkan dari sejak muda, sebagai prajurit, dari hari pertama, kita tentara, kita diajarkan bahwa begitu kita menjadi prajurit, hidup kita, jiwa kita, sesungguhnya bukan milik kita sendiri lagi," kata Prabowo dalam sambutannya, Selasa. 

Prabowo menyebut nyawa dan jiwa raga prajurit juga bukanlah mlik keluarga. Menurutnya, semua hal itu telah dipersembahkan untuk bangsa dan rakyat Indonesia.

"Bukan milik keluarga kita lagi. Jiwa dan raga kita, kita sudah persembahkan kepada negara dan bangsa dan rakyat kita," ungkap dia.

Mantan Menteri Pertahanan itu kemudian mengenang dirinya kala menjadi prajurit yang sempat merasakan diajarkan oleh Angkatan 1945 -Angkatan yang berjuang pada masa kemerdekaan-. Prabowo mengaku merasakan patriotisme yang berkobar hingga mencintai Tanah Air yang luar biasa.

"Karena mereka merupakan bagian dari suatu generasi yang berhadapan negara adikuasa," tutur Prabowo.

"Generasi 45 adalah generasi yang merasa bahwa penerus dari perjuangan ratusan tahun, dari semua suku, daerah yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia tidak mau dijajah, bangsa Indonesia tidak mau jadi bangsa kuli, bangsa Indonesia tidak mau jadi bangsa pesuruh. Bangsa Indonesia tidak mau jadi bangsa yang kerdil, bangsa yang misin," tutupnya.

(Arief Setyadi )

      

