HOME NEWS NASIONAL

‘Purnawirawan Bergerak, Wapres Gibran Digertak’ di Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono,  Arief Poyuono, Refly Harun dan Para Narasumber Kredibel di Bidangnya, Malam Ini Pukul 19.

Karina Astawidara , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |18:04 WIB
‘Purnawirawan Bergerak, Wapres Gibran Digertak’ di Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono,  Arief Poyuono, Refly Harun dan Para Narasumber Kredibel di Bidangnya, Malam Ini Pukul 19.
Rakyat Bersuara (Foto: iNews TV)
A
A
A

DI TENGAH suasana politik nasional yang kian panas, satu isu terbaru kembali mengguncang. Forum Purnawirawan TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Usulan ini sontak memantik perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat di berbagai lapisan masyarakat.

Dalam episode Rakyat bersuara” Purnawirawan Bergerak, Wapres Gibran Digertak”  Malam Ini bersama Aiman Witjaksono, menghadirkan para pakar hukum, pengamat militer, serta para tokoh politik lainnya yang akan membahas secara mendalam bagaimana sebenarnya mekanisme yang diatur dalam UUD 1945 dan apakah dinamika ini mencerminkan ketegangan sipil-militer?

Sebelumnya, ratusan purnawirawan TNI menyampaikan aspirasi politik yang mengusulkan adanya evaluasi terhadap jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menyampaikan pandangan bahwa proses pengangkatan Gibran perlu dikaji kembali agar sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Usulan ini disampaikan secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga konstitusi dan tata negara.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap terbuka dan menghargai pandangan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI. Presiden menegaskan bahwa ia memahami pemikiran-pemikiran tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan bangsa dan demokrasi Indonesia. Lantas apa kata para pakar tentang persoalan ini?

Saksikan selengkapnya dalam Rakyat Bersuara  malam ini bersama para narasumber, Arief Poyuono-Aktivis Senior, Muhammad Rullyandi-Pakar Hukum Tata Negara, Mardiansyah Semar-Ketum Rampai Nusantara,  ⁠Letjen TNI (Purn) Suharto-Eks Komandan Korps Marinir, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal-Eks Danpuspom,  ⁠Refly Harun-Pakar Hukum Tata Negara, ⁠Said Didu-Pegiat Media Sosial, ⁠Ray Rangkuti-Pengamat Politik, Pukul 19.00 WIB, Live di iNews.

(Arief Setyadi )

      
