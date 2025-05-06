Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo: Yang Sukseskan Reformasi Adalah Tokoh TNI-Polri

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |18:23 WIB
Presiden Prabowo: Yang Sukseskan Reformasi Adalah Tokoh TNI-Polri
Presiden Prabowo: Reformasi yang Sukseskan Tokoh TNI-Polri (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan TNI tidak pernah ingin menjadi diktator. Prabowo kemudian menyinggung peran TNI-Polri di era reformasi 1998, yang ketika itu masih bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). 

"Kita TNI selalu dituduh bahwa kita mau jadi diktator. Selalu dituduh. Padahal saya ingatkan ke banyak tokoh-tokoh, coba buka sejarah dunia, tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik, dari kekuasaan. Kita mundur dengan rela," ujar Prabowo dalam acara halal bi halal purnawirawan TNI AD, TNI-Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Prabowo mengatakan, suksesnya reformasi bisa berjalan dengan baik karena peran tokoh-tokoh TNI dan Polri yang rela keluar dari politik praktis.

"Reformasi itu, yang sukseskan reformasi itu, adalah tokoh-tokoh TNI-Polri, ABRI. Kita harus mengatakan apa yang benar," ujarnya.

Prabowo pun menyebut TNI merupakan institusi yang paling dipercaya publik dalam survei. 

Menurutnya, seorang prajurit sekalipun sudah pensiun, akan tetap berjuang mengabdikan diri untuk bangsa dengan caranya masing-masing.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
