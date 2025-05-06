Kronologi Truk TNI AD Terbakar di Tol Gempol, Baru Kembali dari Papua

Kronologi Truk TNI AD Terbakar di Tol Gempol, Baru Kembali dari Papua (Foto : Istimewa)

JAKARTA - Kabar duka datang dari TNI AD. Sebab, salah satu prajurit mereka, Serka Untung Avisilia meninggal dunia dalam insiden terbakarnya truk TNI AD di Tol Gempol-Pandaan KM 774 pada Senin (5/5/2025) malam.

Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan, peristiwa bermula dari Pergeseran Pasukan yang dilakukan Yonif 509/BY Divif 2 Kostrad. Pasukan ini baru saja kembali dari penugasan di Papua.

Setelah melakukan perjalanan via laut dan bersandar di pelabuhan Surabaya, rencananya mereka akan melanjutkan perjalanan ke home base yang berada di Jember, Jawa Timur.

Menurutnya, perjalanan dibagi beberapa gelombang. Truk pembawa amunisi dan perlengkapan itu masuk ke dalam rombongan kedua.

Kendaraan dan perlengkapan pun telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasemen Peralatan dan Detasemen Polisi Militer sesuai SOP yang berlaku.

Wahyu menyebutkan, insiden berawal pada pukul 21.38 WIB saat truk bermuatan amunisi mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya.

Sopir truk lain yang berada satu rombongan kemudian memberi tahu pengemudi. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara.

"Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar," kata Wahyu melalui keterangan tertulisnya, Selasa (6/5/2025).