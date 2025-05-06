Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Hormat ke Try Sutrisno sebelum Pidato di Hadapan Purnawirawan TNI

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |18:40 WIB
Momen Prabowo Hormat ke Try Sutrisno sebelum Pidato di Hadapan Purnawirawan TNI
Prabowo Subianto beri hormat ke Try Sutrisno (Foto: Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan hormat kepada Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, sebelum berpidato di acara Halalbihalal Purnawirawan TNI-Polri yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta,  Selasa, (6/5/2025).

Awalnya, pembawa acara meminta Prabowo untuk menyampaikan pidato sekaligus arahan dalam acara tersebut. 

Kemudian, Prabowo yang duduk semeja dengan Try Sutrisno, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X, dan Plt Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak, pun beranjak dari tempat duduknya. 

Ketika hendak berjalan ke panggung, Prabowo berhenti sesaat dan memberikan hormat kepada Try Sutrisno. Setelah itu, ia baru mulai berpidato sekaligus memberikan arahan. 

Sebagai informasi, Try Sutrisno memulai perjalanan karier militernya saat diterima sebagai taruna di Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad) dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1959. Ia berpartisipasi dalam berbagai operasi militer, termasuk pertempuran melawan pemberontakan PRRI pada 1957. 

Selain itu, ia juga terlibat dalam Operasi 17 Agustus, Operasi Trikora, Konfrontasi Indonesia–Malaysia, Operasi Seroja, serta penanggulangan pemberontakan di Aceh.

Baru-baru ini Try Sutrisno menjadi perbincangan buntut tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Forum ini disebut beranggotakan ratusan purnawirawan TNI dari mulai purnawirawan jenderal, laksamana, marsekal hingga kolonel.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
