HOME NEWS NASIONAL

Gandeng TNI, Polri Gelar Operasi Berantas Preman Besar-besaran di Seluruh Indonesia

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |18:50 WIB

Gandeng TNI, Polri Gelar Operasi Berantas Preman Besar-besaran di Seluruh Indonesia
A
A
A

JAKARTA-Polri menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan serentak mulai 1 Mei 2025. Operasi tersebut menyasar praktik premanisme yang dinilai semakin marak, meresahkan masyarakat, dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi.

“Operasi ini bertujuan menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh," ujar pada wartawan, Selasa (6/5/2025).

Menurutnya, operasi tersebut merupakan komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Jenis kejahatan yang menjadi fokus penindakan mencakup pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

"Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia," tuturnya.

Polri akan menjalin sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan operasi tersebut. Koordinasi lintas sektor dinilai krusial untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang.

 

