Kapolri Hadiri Halal bi Halal Bhara Daksa 91: Jaga Kekompakan, Terus Mengabdi ke Negara

JAKARTA - Keluarga Besar Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 Bhara Daksa menggelar acara Halalbilhalal di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Senin 5 Mei 2025.

Dalam kegiatan itu dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kabareskrim Komjen Wahyu Widada, Kabaharkam Komjen Fadil Imran, Kabaintelkam Komjen Syahardiantono, serta alumni Akpol 91 dan Ketua Bhara Daksa 91 Irjen Mohammad Iqbal.

Sigit mengajak seluruh alumni Akpol angkatan 1991 Bhara Daksa untuk terus menjaga soliditas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam sambutannya pada acara halal bihalal Bhara Daksa 91, Kapolri menekankan pentingnya memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk melayani masyarakat secara optimal.

"Kesempatan yang diberikan kepada kita untuk memberikan pelayanan, pengayoman terhadap masyarakat di bidang hukum, di bidang keamanan betul-betul bisa kita laksanakan dengan optimal dan sebaik-baiknya," ujar Sigit, seperti dikutip, Selasa (6/5/2025).

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kehormatan institusi dan terus memperkuat sinergi di antara sesama anggota Polri.

"Itulah yang kemudian selalu saya serukan, selalu saya ingatkan ke teman-teman, untuk terus kita menjaga, terus kita solid, terus kita sinergi, menjaga agar kehormatan rekan-rekan semua ini betul-betul bisa kita laksanakan sebaik mungkin," katanya.

Sebagai penutup, Sigit menyampaikan doa dan harapannya kepada seluruh anggota Bhara Daksa 91.

"Saya selalu berdoa untuk rekan-rekan semua agar kita semua selalu diberikan kekuatan, kesehatan dan tentunya kebahagiaan. Baik di keluarga besar Bhara Daksa maupun di keluarga besar kita masing-masing," ucapnya.

Ketua Bhara Daksa Irjen Mohammad Iqbal menyampaikan pesan Kapolri atas rasa syukur pencapaian alumni Akpol angkatan 1991 yang telah banyak mengabdi kepada negara lewat institusi Polri.

Menurut Iqbal, Kapolri menyampaikan bahwa pertemuan ini juga sebagai refleksi perjalanan karier para alumni sekaligus Kapolri memberikan apresiasi atas dedikasi para alumni.

"Walaupun dengan takdir kita masing-masing dengan posisi tugas kita masing-masing, kita harus memberikan yang terbaik karena kehormatan kita yang tertinggi yaitu kita berbakti memberikan yang terbaik kepada bangsa ini lewat institusi kepolisian," kata Iqbal menyampaikan amanat Kapolri dalam acara tersebut.