INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jalani Sanksi Usai Liburan Tanpa Izin, Ini Sederet Tugas Lucky Hakim di Kemendagri

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |19:07 WIB
Jalani Sanksi Usai Liburan Tanpa Izin, Ini Sederet Tugas Lucky Hakim di Kemendagri
Lucky Hakim di Kemendagri
A
A
A

JAKARTA - Bupati Indramayu, Lucky Hakim menjalani hari pertama magang di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (6/5/2025). Magang tersebut merupakan bentuk sanksi pembinaan atas tindakan Lucky yang bepergian ke luar negeri tanpa izin.

Adapun untuk pertama kali, Lucky akan menjalani proses magang di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil). Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Safrizal ZA menjelaskan, Lucky akan mengikuti kegiatan di berbagai komponen Kemendagri secara bergiliran untuk menerima materi pembinaan. 

Pada kesempatan kali ini, materi yang disampaikan mencakup kerja sama daerah, pelayanan publik, hingga urusan perbatasan.

“Kemudian tugas ketenteraman ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja, kebakaran, bencana, perkotaan, dan segala kompetensinya,” kata Lucky kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

Selain materi pembinaan, Lucky juga akan diajak meninjau langsung rutinitas pelayanan atau pekerjaan Ditjen Bina Adwil, termasuk saat menghadapi tamu-tamu seperti kepala daerah. 

