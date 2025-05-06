Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Eks Ketua PN Surabaya Soal Perkara Vonis Bebas Ronald Tannur

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan pelimpahan berkasa perkara mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Pelimpahan berkas dilakukan pada Selasa (6/5/2025).

Adapun perkara yang dimaksud berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi atau suap terkait penanganan perkara terpidana Gregorius Ronald Tannur.

"Pelimpahan berkas perkara terhadap terdakwa Rudi Suparmono selaku eks Ketua Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa, 6 Mei 2025," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Harli Siregar kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

Harli menjelaskan, Rudi dijerat pasal berlapis atas pemufakatan jahat pengurusan perkara terkait Ronald Tannur. Pemufakatan jahat itu berujung pada vonis bebas Ronald Tannur atas dakwaan pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti di tingkat pengadilan pertama.

Rudi Suparmono didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 11, yang seluruhnya disertai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.