Prabowo Bilang Indonesia Selalu Diganggu Negara Lain, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia akan selalu diganggu negara lain. Pasalnya, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam.

"Sekarang kita lihat, apa yang terjadi di dunia? Yang kuat akan memaksa yang lemah, kita harus sadar, bahwa Indonesia selalu akan diganggu," kata Prabowo saat menghadiri acara halalbihalal Purnawirawan TNI AD dan Keluarga TNI-Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Prabowo pun menjelaskan sumber daya alam Indonesia mulai dari nikel hingga kelapa sawit sangat dibutuhkan negara lain.

"Kita punya nikel, bauksit, kelapa sawit sudah jadi komoditas kritis, setiap kita ke negara mana, mereka minta, 'Yang Mulia, kelapa sawit kalau bisa prioritas kepada kami, Mesir, India, bahkan Eropa," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan, dengan menggunakan kelapa sawit, Indonesia bisa membuat BBM sendiri.