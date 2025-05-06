Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Kompak Nyanyi Hymne Taruna di Halalbihalal Purnawirawan TNI

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |20:43 WIB
Momen Prabowo Kompak Nyanyi Hymne Taruna di Halalbihalal Purnawirawan TNI
Presiden Prabowo Nyanyi Hymne Taruna Bersama Purnawirawan TNI (foto: dok ist)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dengan kompak menyanyikan lagu “Hymne Taruna” bersama total 1.210 orang para purnawirawan TNI-Polri, dalam rangka Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H yang dihelat di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Momen kebersamaan itu terjadi di akhir pidato ketika Prabowo mengajak seluruh purnawirawan TNI-Polri dan juga tamu lainnya seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Sri Sultan Hamengkubowono X, Wiranto, Luhut Binsar Pandjaitan hingga Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno untuk naik ke atas panggung.

"Biar Badan Hancur Lebur, Kita Kan Bertempur, Membela Keadilan Suci, Kebenaran Murni. Dibawah Dwi Warna Panji, Kita Kan Berbhakti, Mengorbankan Jiwa dan Raga, Membela Ibu Pertiwi," nyanyi serempak mereka di atas panggung.

Semangat menyanyikan lagu “Hymne Taruna” itu semakin menggema diikuti oleh seluruh tamu undangan. Bahkan, di akhir bait lirik lagu didendangkan, Prabowo yang juga turut memegang mikrofon mengkobarkan semangat kepada seluruh tamu undangan.

“Merdeka! Merdeka! Merdeka!” seru Prabowo dengan lantang dan penuh semangat untuk kemudian seruan itu turut disambut para tamu undangan.

Menutup acara Halal Bihalal, Prabowo berfoto bersama dan ramah tamah menyapa para purnawirawan TNI-Polri sebelum meninggalkan tempat.

(Awaludin)

      
