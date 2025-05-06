Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hakim Ad Hoc PHI Medan Janjikan Bantu 11 Perkara, Diberhentikan Tak Hormat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |22:34 WIB
Hakim Ad Hoc PHI Medan Janjikan Bantu 11 Perkara, Diberhentikan Tak Hormat
Hakim Ad Hoc PHI Medan Janjikan Bantu 11 Perkara, Diberhentikan Tak Hormat (Foto Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat Hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan berinisial MS. MS dinilai terbukti menerima sejumlah uang dari pihak berperkara.

Majelis MKH yang pada sidang itu terdiri dari Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Mereka di antaranya Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah sebagai Ketua MKH, bersama perwakilan Anggota KY M. Taufiq HZ, Joko Sasmito, dan Mukti Fajar Nur Dewata. Sedangkan perwakilan MA diwakilkan oleh Hakim Agung Agus Subroto, Noor Edi Yono, dan Imron Rosyadi.

"Menjatuhkan sanksi kepada terlapor dengan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan hakim," kata Wakil Ketua KY, Siti Nurdjanah, Selasa (6/5/2025).

MS dinilai menerima uang dari pihak berperkara yaitu seorang advokat. Ia terbukti melanggar sejumlah pasal tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim sebagaimana SKB Ketua MA dan KY Nomor 47 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama MA dan KY nomor 2 tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

"Setidaknya MS menjanjikan akan membantu pengaturan terhadap 11 perkara, termasuk perkara kasasi di MA," ungkap dia.

Dalam sidang tersebut, Hakim ad hoc MS mengaku menerima uang dari pihak berperkara. Namun, MS juga membantah jumlah uang yang diterima mencapai Rp1 miliar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179689//presiden_prabowo_subianto-AOja_large.jpg
DePA-RI Minta Prabowo Realisasikan Janji Kenaikan Gaji Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178555//komisi_yudisial-MiuG_large.jpg
KY Periksa Hakim yang Vonis Tom Lembong pada 28 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178301//tom-yh6i_large.jpg
Tom Lembong Sambangi KY Terkait Laporan Hakim yang Memvonisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178209//prabowo-vRZB_large.jpg
Prabowo: Gaji Naik 280%, Hakim Tak Bisa Dibeli Siapa pun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175734//korlantas_polri-aCxw_large.jpg
Kakorlantas Ungkap Denda Tilang Kini Bisa Digunakan Kejagung dan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/18/3175106//ilustrasi-YcqH_large.jpg
Hakim Albania Tewas Ditembak Terdakwa di Tengah Persidangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement