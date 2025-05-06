Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Buka 35 Sekolah Asrama pada Juli 2025 Khusus Keluarga Tak Mampu

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |23:06 WIB
Prabowo Buka 35 Sekolah Asrama pada Juli 2025 Khusus Keluarga Tak Mampu
Prabowo Buka 35 Sekolah Asrama pada Juli 2025 Khusus Keluarga Tak Mampu (Foto : Tangkapan Layar)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkap pemerintah bakal segera membuka sebanyak 35 sekolah berasrama berkualitas. Sekolah tersebut akan dibuka pada Juli 2025.

Langkah ini merupakan bagian awal dari program 100 sekolah berasrama yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi Indonesia. Adapun program ini terbuka bagi kalangan keluarga tak mampu.

"Biasanya sekolah berasrama itu untuk yang terpintar. Saya akan bangun sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu," ujar Prabowo, Selasa (6/5/2025).

"Karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak boleh begitu juga," sambung Prabowo.

Seleksi peserta didik akan dilakukan secara ketat dan adil. Prabowo juga menyebut dirinya telah menugaskan Kementerian Sosial, Kementerian PAN-RB hingga Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan program ini hanya bisa diakses oleh anak-anak dan keluarga tidak mampu.

"Saya minta dicek rumah tinggalnya. Jangan cuma di atas kertas. Ini harus benar-benar untuk yang tidak mampu," ujar Prabowo.

 

Topik Artikel :
Asrama Sekolah Prabowo Subianto
Telusuri berita news lainnya
