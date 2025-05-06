Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Pak Harto Tidak Mau Berkuasa dengan Senjata

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |01:04 WIB
Prabowo: Pak Harto Tidak Mau Berkuasa dengan Senjata
Prabowo: Pak Harto Tidak Mau Berkuasa dengan Senjata (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebut Presiden kedua Indonesia, Soeharto tidak mau berkuasa dengan senjata. Hal itu meskipun Soeharto mempunyai latar belakang seorang tentara alias militer.

Prabowo mengatakan hal itu lantaran seseorang dari militer kerap dinilai sebagai diktator. Padahal menurutnya, prajurit TNI kerap mempunyai sikap patriotik untuk bangsa dan negara.

Karena itu, menurutnya tak sedikit purnawirawan TNI yang terjun ke politik usai pensiun dari dinas militer. Sikap itu menurutnya, semata-mata merupakan rasa ingin berbakti dan menyelamatkan bangsa.

"TNI tidak mau berkuasa dengan senjata, pak Harto tidak mau berkuasa dengan senjata," ucap Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa (6/5/2025).

Prabowo menjelaskan Soeharto muncul lantaran ada krisis di Indonesia. Ia pun menyinggung agar masyarakat tidak mengotak-atik sejarah.

"Beliau (Soeharto) tampil karena ada vakum, karena ada krisis. Jangan lah kita mau utak-atik kebenaran, janganlah kita mau kutak-kutik sejarah, kita patriot, kita ksatria, katakanlah yang benar itu bener dan yang salah itu salah," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
TNI Soeharto Prabowo Subianto
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181714//prabowo_subianto-WTSF_large.jpg
4 Fakta Prabowo Naik KRL, Rp5 Triliun Langsung Cair demi Tambah 30 Kereta Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182353//prabowo_subianto-6oEa_large.jpg
Prabowo: Pemimpin Sejati Harus Paham Keadaan Bangsanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182347//makan_bergizi_gratis-SxNZ_large.jpg
Soal MBG, Survei Indikator: 55,7% Warga Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182327//prabowo-28iF_large.jpg
Kumpul di Hambalang, Dasco: Pesan Prabowo Terus Kompak dan Berdampak bagi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182321//prabowo-nPw0_large.jpg
Survei Indikator: Program 3 Juta Rumah Dongkrak Kepuasan terhadap Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182311//prabowo-XUp1_large.jpg
Survei Indikator: 77,7% Publik Puas dengan Kinerja Prabowo dalam Setahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement