Prabowo: Pak Harto Tidak Mau Berkuasa dengan Senjata

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebut Presiden kedua Indonesia, Soeharto tidak mau berkuasa dengan senjata. Hal itu meskipun Soeharto mempunyai latar belakang seorang tentara alias militer.

Prabowo mengatakan hal itu lantaran seseorang dari militer kerap dinilai sebagai diktator. Padahal menurutnya, prajurit TNI kerap mempunyai sikap patriotik untuk bangsa dan negara.

Karena itu, menurutnya tak sedikit purnawirawan TNI yang terjun ke politik usai pensiun dari dinas militer. Sikap itu menurutnya, semata-mata merupakan rasa ingin berbakti dan menyelamatkan bangsa.

"TNI tidak mau berkuasa dengan senjata, pak Harto tidak mau berkuasa dengan senjata," ucap Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa (6/5/2025).

Prabowo menjelaskan Soeharto muncul lantaran ada krisis di Indonesia. Ia pun menyinggung agar masyarakat tidak mengotak-atik sejarah.

"Beliau (Soeharto) tampil karena ada vakum, karena ada krisis. Jangan lah kita mau utak-atik kebenaran, janganlah kita mau kutak-kutik sejarah, kita patriot, kita ksatria, katakanlah yang benar itu bener dan yang salah itu salah," ungkapnya.