Rumah Warga dan Atap Masjid di Bogor Rusak Diterjang Angin Kencang

BOGOR - Sejumlah bangunan di Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, rusak. Hal itu disebkan hujan deras disertai angin kencang.

"Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan beberapa unit rumah mengalami kerusakan pada bagian atap," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam, Selasa (6/5/2025).

Adapun peristiwa itu terjadi pada Senin 5 Mei 2025 sore. Kerusakan yang terjadi pada rumah warga yaitu genting yang terbang tersapu angin kencang.

"Total ada enam rumah warga yang terdampak," jelasnya.

Tak hanya itu, atap plafon Masjid salah satu pesantren ambruk dalam kejadian ini. Berutung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini.

"Saat ini rumah warga belum mendapat penanganan namun masih bisa ditempati. Diperlukan penanganan lebih lanjut dari pihak terkait," pungkasnya.

(Puteranegara Batubara)