Jonathan Frizzy Ditangkap Polisi Usai Jalani Operasi

JAKARTA - Polisi menangkap Aktor Jonathan Frizzy terkait kasus vape mengandung obat keras berupa zat etomidate. Dia ditangkap di rumahnya usai menjalani operasi.

“(Ditangkap) saat sedang istirahat di rumah. Karena memang yang bersangkutan baru selesai menjalani operasi,” kata Kapolresta Bandara Soekarno Hatta Kombes Ronald FC Sipayung, Selasa (6/5/2025).

Ronald tidak merinci sakit apa yang diderita oleh Aktor tersebut. Namun, lanjut dia, Jonathan Frizzy kooperatif selama memberikan keterangan kepada pihaknya.

“Yang bersangkutan ini kondisinya masih dalam keadaan sakit, berjalan juga masih belum seperti kita dan ada batasan-batasan seperti harus istirahat total. Tetapi JF ini kooperatif dengan didampingi pengacara untuk memberikan keterangan,” jelas dia.

Ronald menjelaskan, Jonathan Frizzy memiliki peran krusial dalam kasus tersebut. “Yang membuat grup WhatsApp ini ‘Berangkat’, ini adalah JF. Jadi mereka membuat WhatsApp grup yang berisi para tersangka, ER, JF, dan TBR tadi,” ungkapnya.

Ronald menjelaskan, hal itu diketahui bermula dari penangkapan salah satu tersangka berinisial BTR dan ER. Ia menyebutkan, tersangka BTR itulah yang membawa masuk barang tersebut dari luar negeri.

“Disitulah mereka membuat grup untuk saling berkomunikasi dan saling mengatur bagaimana supaya barang catridge atau etomidare ini bisa masuk (ke Jakarta),” ujar dia.