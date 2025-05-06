Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jonathan Frizzy Tak Ditahan Usai Jadi Tersangka Kasus Vape Obat Keras, Kok Bisa?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |10:58 WIB
Jonathan Frizzy Tak Ditahan Usai Jadi Tersangka Kasus Vape Obat Keras, Kok Bisa?
Jonathan Frizzy Tak Ditahan Usai Jadi Tersangka Kasus Vape Obat Keras
A
A
A

JAKARTA - Polisi menetapkan aktor Jonathan Frizzy alias Ijonk sebagai tersangka dalam kasus vape mengandung obat keras berupa zat etomidate. Namun, polisi tak menahan Jonathan Frizzy.

“(Jonathan Frizzy) tidak ditahan, dengan alasan kemanusiaan,” kata Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Ronald FC Sipayung kepada Okezone, Selasa (6/5/2025).

Ronald menjelaskan, Jonathan Frizzy masih dalam kondisi sakit dan butuh perawatan dari pihak dokter.

“JF (Jonathan Frizzy) kondisinya masih sakit dan harus mendapatkan perawatan dokter,” jelas dia.

Di sisi lain, Ronald menjelaskan, Jonathan Frizzy memiliki peran krusial dalam kasus tersebut.

“Yang membuat grup WhatsApp ini ‘Berangkat’, ini adalah JF. Jadi mereka membuat WhatsApp grup yang berisi para tersangka, ER, JF, dan TBR tadi,” ungkapnya.

Hal itu diketahui bermula dari penangkapan salah satu tersangka berinisial BTR dan ER. Ia menyebutkan, tersangka BTR itulah yang membawa masuk barang tersebut dari luar negeri.

“Di situlah mereka membuat grup untuk saling berkomunikasi dan saling mengatur bagaimana supaya barang catridge atau etomidare ini bisa masuk (ke Jakarta),” ujar dia.

Ronald menerangkan, Jonathan Frizzy pulalah yang memberikan informasi terkait penginapan dan hotel.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182135//penembakan_wali_kota_meksiko-gbvs_large.jpg
Konsumsi Narkoba, Pembunuh Wali Kota Meksiko Diduga Terkait Kelompok Terorganisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181962//penjara-QLPO_large.jpg
2 WN Inggris Napi Kasus Narkoba Dipindahkan ke Negaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181927//narkoba-yakd_large.jpg
Polisi Tangkap Bandit Narkoba di Kemayoran, Ribuan Butir Ekstasi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181900//narkoba-sI42_large.jpg
Breaking News! Giliran Kampung Ambon Diacak-Acak BNN dan Polisi, Narkoba hingga Senpi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181644//petugas_gerebek_kampung_bahari-Uxd1_large.jpg
Petugas Dihadang Busur Panah saat Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181581//narkoba-8Mv4_large.jpg
BNN dan Brimob Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Kampung Bahari, Polisi Diserang Warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement