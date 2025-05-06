Lansia Ditemukan Tewas Membengkak di Koja Jakut, Ada Luka di Kepala

JAKARTA - Seorang wanita lanjut usia (lansia) berinisial LD (58) ditemukan tewas dalam kondisi membusuk di dalam rumahnya di Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara (Jakut). Polisi menyebut ada luka di bagian kepala korban.

Kanit Reskrim Polsek Koja, AKP Alex Chandra menjelaskan, korban ditemukan pada Senin 5 Mei 2025 pada pukul 21.30 WIB. Korban ditemukan saat salah satu saksi mendengar adanya tangisan.

“Saat saksi sedang membeli air mineral di warung samping rumah korban, saksi mendengar suara tangis anak kecil dari dalam rumah korban,” kata Alex, Selasa (6/5/2025).

Karena penasaran, lanjut Alex, saksi kemudian mengecek ke arah rumah korban. Saat itu, didapati anak korban berinisial EM (27) sedang menangis.

"Setelah saksi membuka gerbang, saksi melihat saksi 1 (anak perempuan korban) yang sedang berdiri di belakang pintu teralis bersama anak saksi 1 yang sedang menangis," ucap dia.