Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lansia Ditemukan Tewas Membengkak di Koja Jakut, Ada Luka di Kepala

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |14:13 WIB
Lansia Ditemukan Tewas Membengkak di Koja Jakut, Ada Luka di Kepala
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang wanita lanjut usia (lansia) berinisial LD (58) ditemukan tewas dalam kondisi membusuk di dalam rumahnya di Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara (Jakut). Polisi menyebut ada luka di bagian kepala korban.

Kanit Reskrim Polsek Koja, AKP Alex Chandra menjelaskan, korban ditemukan pada Senin 5 Mei 2025 pada pukul 21.30 WIB. Korban ditemukan saat salah satu saksi mendengar adanya tangisan.

“Saat saksi sedang membeli air mineral di warung samping rumah korban, saksi mendengar suara tangis anak kecil dari dalam rumah korban,” kata Alex, Selasa (6/5/2025).

Karena penasaran, lanjut Alex, saksi kemudian mengecek ke arah rumah korban. Saat itu, didapati anak korban berinisial EM (27) sedang menangis.

"Setelah saksi membuka gerbang, saksi melihat saksi 1 (anak perempuan korban) yang sedang berdiri di belakang pintu teralis bersama anak saksi 1 yang sedang menangis," ucap dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181997/polri-SDjE_large.jpg
Polisi Pastikan Kematian Reno dan Farhan Akibat Terbakar, Tak Ada Tanda Kekerasan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181680/mayat-0Zfo_large.jpg
Siswa Tewas Jatuh dari Lantai 8 Sekolah di Gading Serpong, Polisi Periksa CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181508/ilustrasi_mayat-Y97P_large.jpg
Dua Kerangka Manusia di Kwitang Jakpus Diduga Sudah Terkontaminasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178203/mayat-Ez6e_large.jpg
Geger, Tengkorak Manusia Ditemukan di Dalam Got Sawah Besar Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178155/mayat-SFmT_large.jpg
Fakta Baru, Terapis Wanita Tewas di Pejaten Pernah Kerja di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/338/3177689/mayat-Xubm_large.jpg
Tragis, Pria Ini Ditemukan Tewas di Kelapa Dua Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement