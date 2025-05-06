Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Minta Satpol PP Koordinasi dengan Polisi Perangi Peredaran Obat Terlarang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |16:18 WIB
Pramono Minta Satpol PP Koordinasi dengan Polisi Perangi Peredaran Obat Terlarang
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta berkoordinasi dengan pihak kepolisian, untuk memerangi peredaran obat terlarang daftar 'G' Tramadol.

Pramono meminta Satpol PP untuk memerangi di wilayah Jakarta, salah satunya kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. 

"Tramadol yang baru saya dengar hari ini maka saya akan memerintahkan kepada dinas terkait terutama Satpol PP, berkoordinasi dengan kepolisian untuk yang seperti itu harus diperangi bersama dan itu tidak boleh terjadi," kata Pramono kepada wartawan di Kalimalang, Jakarta Timur, Selasa (6/5/2025).

Pramono secara tegas, bahwa Tramadol bukan obat yang harus dikonsumsi dengan mudah dan bersama-sama sehingga harus dilawan.

"Saya yakin disebut namanya saja Tramadol saya yakin bukan diminum untuk bersama sama. Itu harus kita lawan," ujarnya.

Sebelumnya, Unit Resnarkoba Polsek Kemayoran, berhasil mengungkap kasus peredaran obat-obatan terlarang tanpa resep dokter atau daftar 'G'. Seorang pria bernama HM (20) diamankan dalam operasi yang berlangsung pada Kamis (13/2) sekitar pukul 18.00 WIB di sebuah toko kosmetik di Jalan Cempaka Sari 3, Harapan Mulya, Kemayoran, Jakarta Pusat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
