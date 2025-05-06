Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Molen Tak Kuat Menanjak, Terguling Timpa Dapur Rumah Warga Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |17:26 WIB
Truk Molen Tak Kuat Menanjak, Terguling Timpa Dapur Rumah Warga Bogor
Truk Molen Tak Kuat Menanjak, Terguling Timpa Dapur Rumah Warga Bogor (Foto : Istimewa)
A
A
A

BOGOR - Truk molen terguling di Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, hanya saja terdapat dapur rumah warga yang rusak tertimpa truk.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 10.30 WIB. Awalnya, truk yang dikendarai pria berinisial AAS itu melaju dari arah Gadog menuju Sukabirus.

"Setibanya di TKP bergerak di jalur menanjak," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).

Namun, truk tersebut tidak kuat menanjak sehingga bergeak mundur. Nahas, truk molen terguling dan menimpa bagian atap dapur rumah warga.

"Dapur rumah milik warga mengalami kerusakan di bagian atap," jelasnya.

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Kedua belah pihak antara sopir truk dengan pemilik rumah warga sepakat damai.

"Pemilik rumah sudah menandatangani permintaan untuk tidak ditangani pihak kepolisian berhubung sudah berdamai dengan pihak truk," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
