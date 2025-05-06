Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pabrik Helm di Cikupa Kebakaran, Petugas Damkar Berjibaku Padamkan Api

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |18:28 WIB
Pabrik Helm di Cikupa Kebakaran, Petugas Damkar Berjibaku Padamkan Api
Kebakaran pabrik helm di Cikupa, Tangerang, Banten (Foto: Ari Sandita/Okezone)
JAKARTA - Kebakaran melanda pabrik helm dan styrofoam di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten pada Selasa (6/5/2025) siang. Hingga kini, petugas pemadam kebakaran masih berjibaku melakukan pemadaman api.

Berdasarkan informasi dari Instagram BPBD Kabupaten Tangerang, @bpbd.kabtangerang, kebakaran terjadi pada siang hari tadi sekira pukul 14.15 WIB.

"Kebakaran di Kecamatan Cikupa hanguskan pabrik helm dan styrofoam (6/5/2025). Dari Laporan Pusdalops BPBD Kabupaten Tangerang Pabrik yang memproduksi helm dan styrofoam terbakar di Kampung Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang pukul 14,15 WIB," tulis BPBD Kabupaten Tangerang.

Hingga kini, petugas Dinas Gulkarmat Kabupaten Tangerang masih melakukan pemadaman api di pabrik tersebut. Dari video yang diunggah, tampak asap hitam mengepul dan membubung ke langit dari pabrik helm dan styrofoam yang telah tampak ludes dilahap api tersebut.

Belum diketahui secara pasti kronologi dan penyebab kebakaran pabrik tersebut. Begitu juga dengan laporan tentang korban jiwa ataupun luka imbas peristiwa itu.

"Hingga saat ini (16.15 WIB) petugas masih berjibaku untuk memadamkan api, namun api sudah dapat dikendalikan hingga tidak ada perambatan ke permukiman," tulisnya lagi.

(Arief Setyadi )

      
