Tawuran di Manggarai Jaksel Kembali Pecah, Warga Bawa Batu hingga Sajam

JAKARTA - Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih memastikan situasi Jalan Sultan Agung-Tambak, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan sudah berangsur kondusif pasca terjadinya tawuran antar warga pada Selasa (6/5/2025) sore.

"Sudah kondusif situasi terkini," kata Murodih saat dikonfirmasi.

Murodih mengatakan aksi tawuran tidak memakan korban luka maupun jiwa. Selain itu, tidak ada yang diamankan dalam aksi tawuran.

"Korban nihil, yang diamankan juga nihil," ucapnya.

Dalam video amatir di media sosial, terlihat pelaku tawuran membawa bambu, batu, senjata tajam dan lainnya. Namun, tak lama kemudian berhasil dibubarkan pihak TNI-Polri.

Pantauan iNews Media Group dilokasi situasi terlihat kondusif. Sejumlah aparat TNI-Polri berjaga di lokasi tawuran dan pasukan oranye atau PPSU terlihat membersihkan sisa tawuran seperti batu dan lainnya.

Sedangkan arus lalu lintas terpantau kembali normal dua arah mengarah ke Matraman maupun Dukuh Atas.

(Khafid Mardiyansyah)