Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran di Manggarai Jaksel Kembali Pecah, Warga Bawa Batu hingga Sajam

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |18:51 WIB
Tawuran di Manggarai Jaksel Kembali Pecah, Warga Bawa Batu hingga Sajam
Tawuran di Manggarai
A
A
A

JAKARTA - Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih memastikan situasi Jalan Sultan Agung-Tambak, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan sudah berangsur kondusif pasca terjadinya tawuran antar warga pada Selasa (6/5/2025) sore. 

"Sudah kondusif situasi terkini," kata Murodih saat dikonfirmasi.

Murodih mengatakan aksi tawuran tidak memakan korban luka maupun jiwa. Selain itu, tidak ada yang diamankan dalam aksi tawuran.

"Korban nihil, yang diamankan juga nihil," ucapnya.

Dalam video amatir di media sosial, terlihat pelaku tawuran membawa bambu, batu, senjata tajam dan lainnya. Namun, tak lama kemudian berhasil dibubarkan pihak TNI-Polri.

Pantauan iNews Media Group dilokasi situasi terlihat kondusif. Sejumlah aparat TNI-Polri berjaga di lokasi tawuran dan pasukan oranye atau PPSU terlihat membersihkan sisa tawuran seperti batu dan lainnya. 

Sedangkan arus lalu lintas terpantau kembali normal dua arah mengarah ke Matraman maupun Dukuh Atas.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197//tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742//tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234//tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136//mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009//penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173946//pemerintah-4sTb_large.jpg
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Segera Rampung, Warga: Permudah Mobilitas!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement