HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Penyebab Tawuran Antarwarga Pecah di Manggarai

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |18:58 WIB
Ini Penyebab Tawuran Antarwarga Pecah di Manggarai
Tawuran remaja (foto: Okezone)
JAKARTA - Tawuran antar warga kembali terjadi di Manggarai, Jakarta Selatan, pada siang tadi. Dalam peristiwa tersebut, kedua kelompok saling lempar batu.

Kapolsek Tebet, Kompol Iwan Gunawan, membenarkan adanya kejadian itu. Menurutnya, tawuran antara warga hanya terjadi selama sekitar 10 menit. Polisi langsung datang ke lokasi untuk membubarkan tawuran.

"Iya (ada tawuran), sebentar aja tapi 10 menit langsung dilerai, sudah kembali ke rumahnya masing-masing," kata Iwan kepada wartawan, Selasa (6/5/2025). 

Iwan menjelaskan, insiden tawuran itu diduga dari adanya provokasi dari salah satu kelompok terhadap kelompok lainnya.

“Iya (antar kampung). Ada provokasi kampung sebelah lempar petasan. Itu aja," bebernya.

Iwan memastikan, tak ada korban ataupun pelaku tawuran yang ditangkap oleh polisi.

“Ngga ada korban. Ngga ada yang ditangkap. Disarankan aja, kita sarankan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Gak ada korban," bebernya.

 

