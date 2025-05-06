Pemotor Gagal Nyalip, Meninggal Usai Tertabrak Truk Boks di Pamulang

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk boks dan pesepeda motor terjadi di Jalan M Toha, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pengendara motor berinisial BI (43) meninggal dunia di lokasi.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Tangsel, Ipda Marulloh menyebutkan, peristiwa itu terjadi pagi tadi pukul 06.15 WIB. Korban diketahui melaju dari arah Parung menuju Ciputat. Saat di lokasi, korban mencoba menyalip truk yang dikemudikan pria S.

"Diduga, pada saat hendak mendahului dari sisi kanan, kendaraan truk boks yang dikemudikan oleh Saudara S tidak mempunyai ruang gerak yang cukup sehingga (BI) terjatuh," kata Marulloh kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

Dia menyebutkan, akibat insiden itu, korban BI mengalami luka disekujur tubuh dan dinyatakan meninggal.

“Pengendara sepeda motor matik BI mengalami luka luka (lecet pada wajah, lecet pada leher, lecet pada kedua tangan, lecet pada kaki kiri, dan memar pada bagian paha) dan dinyatakan meninggal dunia di TKP,” ujar dia.

Dia menambahkan, jasad korban sudah dievakuasi ke RSUP Fatmawati. Peristiwa tersebut juga menyebabkan kerugian materiil.

"Kecelakaan lalu lintas juga mengakibatkan kerugian materiil, yaitu kendaraan truk boks mengalami kerusakan lecet pada spakbor bagian belakang sebelah kanan. Sepeda motor matik mengalami hancur pada bodi bagian depan dan lecet pada bodi kiri," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)